Yunanistan sivil tekneye ateş açtı

MUĞLA'NIN Marmaris ilçesinde 7.2 deniz mili açığındaki Rodos Adası Yunanistan suları içinde dün saat 03.40'ta ABD bayraklı 3-AS isimli motor yata seyir halindeyken Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince ateş açıldı. Türk karasularına itilen botta bulunan biri ağır olmak üzere 2 Türk vatandaşı yaralandı, 1 Suriye uyruklu kişinin ise kolu kırıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı yaralıların hastaneye kaldırıldığını ve olayla ilgili adli tahkikat başlatıldığını bildirdi.ORUÇ Reis'i Yunanistan'ın tehdit ve olası saldırılarına karşı denizde bir firkateyn ve 4 korvetle koruyan Türk donanması, bölgeyi havadan da İHA'larla ve SİHALA'larla 24 saat takip ediyor. Türk Deniz Kuvvetleri'nin Akdeniz ve Ege'de yuvası Aksaz Deniz Üssü'nde son yılların en hareketli günleri yaşanıyor. Donanmadaki bütün izinler iptal edildi. Gölcük'te bulunan tüm muharip gemiler Akdeniz'e kaydırıldı. Akdeniz'e inen gemiler savaş pozisyonu aldı. 16 Harpoon Füzesi yüklenen firkateynler, tam yükle Akdeniz'e açıldı. Yavuz Sondaj Gemisi ile Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi çalışmalarına Türk Deniz ve Hava Kuvvetlerinin refakat ve korumasında aralıksız devam ediyor.