Amanoslar’da teröre geçit verilmeyecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Afet Kriminal İnceleme (AKİ) Temel Eğitim Kursu'nun açılış programına katıldı. Soylu buruda yaptığı konuşmada yaklaşık bir ay önce "Yıldırım" operasyonlarını başlattıklarını hatırlattı. Yıldırım operasyonlarının birincisini Cudi, ikincisini Cilo, üçüncüsünü Ağrı ve Kars, dördüncüsünü ise Tunceli Munzur bölgesinde yaptıklarını ifade eden Soylu, şunları kaydetti:Yaklaşık 1448 personelimiz, jandarmamız, jandarma özel harekatımız, jandarma komandolarımız, polis özel harekatlarımız ve güvenlik korucularımız, Amanoslar'da bu sabah itibarıyla Yıldırım-5 operasyonuna başladılar. Allah kazadan beladan esirgesin. Allah hayırlı neticeler almayı, teröre karşı muzaffer olmalarını sağlasın. Dualarımız budur.Operasyonlarla birlikte Türkiye'yi terörle terbiye etmeye çalışanlar, terörü destekleyerek, terör kamplarına giderek, Kandil'e giderek müzakere yapanlara bu millet birliği ile beraberliği ile vakarı ile ve devlet geleneği, millet bütünlüğü ile gerekli cevap verilecektir. Terör örgütleriyle petrol pazarlığı yapanlar, o bölgede yönetim pazarlığı yapanlar, dersini alacaktır.İçişleri Bakanlığı tarafından Yıldırım-5 Operasyonu ile ilgili yapılan yazılı açaklamada ise temmuzda başlatılan "Yıldırım" operasyonları kapsamında bugüne kadar 15 teröristin etkisiz hale getirildiği, 30 mağara, sığınak ve deponun imha edildiği kaydedildi. ANKARAHATAY'IN Dörtyol ilçesinde, geçen 21 Temmuz'da jandarma özel harekât ve komando timlerince Amanoslar'da düzenlenen operasyonda, bir PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Teröristin Cıwan Sıwar" kod adlı HKK'lı terörist Muhammed Halil (26) olduğunu belirledi. Afrinli olan ve 2013'te YPG'ye katılan Halil'in, 2015'te Hatay üzerinden Türkiye'ye geçtiği öğrenildi. Zeytin Dalı Harekâtna kadar, Afrin'den aldığı lojistik malzemeleri Amanoslar'daki yapılanmaya taşıyorak, kuryelik yaptığı ortaya çıktı. Sırrıberk ARSLAN/SABAH