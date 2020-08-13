Atlı polisler coronavirüs denetimi yaptı

Yaya trafiğinin yoğun olduğu Adalar İskelesi önünde uygulamaya başlayan Atlı Polis ekipleri, vatandaşlara koronavirüs tedbirleriyle ilgili bilgilendirme yaptı.

Sosyal mesafenin korunması konusunda uyarıların yapıldığı vatandaşlara ayrıca bilgilendirme içerikli broşürler dağıtıldı.

Aralarında çocukların da olduğu bazı vatandaşlar atlı birliklerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Vatandaşların bilgilendirilmesi ve koronavirüs tedbirlerine dikkat çekilmesi amacıyla yapılan uygulamalara ilerleyen günlerde de devam edilecek.