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Atlı polisler coronavirüs denetimi yaptı

Toplum Destekli Polislik ve Şube Müdürlüğü Atlı Polis Timleri, Bostancı sahilinde vatandaşlara koronavirüs tedbirleri hakkında bilgilendirme uygulaması yaptı.

AA
Giriş Tarihi: 13.8.2020 14:43 Son Güncelleme: 13.8.2020 14:44 ABONE OL
Atlı polisler coronavirüs denetimi yaptı

Yaya trafiğinin yoğun olduğu Adalar İskelesi önünde uygulamaya başlayan Atlı Polis ekipleri, vatandaşlara koronavirüs tedbirleriyle ilgili bilgilendirme yaptı.

Sosyal mesafenin korunması konusunda uyarıların yapıldığı vatandaşlara ayrıca bilgilendirme içerikli broşürler dağıtıldı.

Aralarında çocukların da olduğu bazı vatandaşlar atlı birliklerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Vatandaşların bilgilendirilmesi ve koronavirüs tedbirlerine dikkat çekilmesi amacıyla yapılan uygulamalara ilerleyen günlerde de devam edilecek.

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Atlı polisler coronavirüs denetimi yaptı
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