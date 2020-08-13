Türk okullarını kapatan Yunanistan’a sert tepki

Türkiye, Lozan Antlaşması'na aykırı olarak Batı Trakya'daki Türk azınlığa ait okulları kapatan Yunanistan'a sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan'ın, son 25 yıldır Batı Trakya Türk azınlığına ait ilkokulların faaliyetini ülkedeki tasarruf tedbirleri ve öğrenci sayılarının yetersizliği bahanesiyle azınlığa danışmadan sistematik olarak "geçici durdurma" yoluyla kapattığını belirtti. Aksoy, bunun son örneğini azınlığın 8 ilkokulunun daha kapatılmasının teşkil ettiğini kaydetti. Sözcü Aksoy, "Yunanistan'ın bu uygulaması, Batı Trakya Türk azınlığına yönelik on yıllardır sürdürülen asimilasyon ve baskı politikasının bir parçasıdır" dedi. Aksoy, 25 yıl önce 231 olan Türk azınlık ilkokullarının sayısının 115'e indiğine dikkati çekti. ANKARA