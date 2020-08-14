Drone’lu saldırı yapan 3 teröristi SİHA vurdu

Kuzey Irak'ın Haftanin bölgesinde yürütülen Pençe Kaplan hava destekli kara harekâtında bomba yüklü drone'la saldırı hazırlığındaki 3 kadın terörist SİHA ile vurularak etkisiz hale getirildi. Öldürülen teröristlerden birinin PKK'nın sözde hava savunma birlikleri sorumlusu Doğa kod adlı Hediye Çerçi (26) olduğu belirlendi. Öte yandan Haftanin bölgesindeki Evlehe Köyü yakınlarındaki Pirbela Kampında da tespit edilen 4 4 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Öldürülen teröristlerin geçen hafta aynı yerde korucu Sait Üzmen'i şehit eden grup olduğu öğrenildi. Bitlis kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda ise, 3 terörist etkisiz hale getirildi.