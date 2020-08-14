Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri BAKAN KOCA SON DAKİKA AÇIKLADI! 14 Ağustos Türkiye’de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 14 Ağustos 2020 Cuma Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüsü günlük son durum tablosu…

BAKAN KOCA SON DAKİKA AÇIKLADI! 14 Ağustos Türkiye’de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu?

Dünya geneliyle birlikte Türkiye’de de etkilerini halen sürdüren corona virüsü salgını ile ilgili yerli ve yabancı haber ajanslarına son dakika haberleri düşmeye devam ediyor. Bu bağlamda Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı tarafından kişisel sosyal medya hesabından günlük koronavirüs verileriyle ölü ve vaka sayıları da kamuoyuna duyurulmaya devam ediliyor. Ülkemizde Koronavirüs vakası görüldüğü ilk günden 13 Ağustos 2020 tarihine kadar olan süreç içerisinde Sağlık Bakanlığı verileriyle toplamda 5 bin 912 vatandaşımız vefat etti. günü ölü ve vaka bilgileri vatandaşlarımızca öğrenilmek isteniyor. Peki, 14 Ağustos yoğun bakım ve sayıları ile Türkiye’de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu? İşte

Giriş Tarihi: 14.8.2020 20:00 Son Güncelleme: 14.8.2020 20:00 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ! 14 Ağustos Türkiye’de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 14 Ağustos 2020 Cuma Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüsü günlük son durum tablosu…

Tüm dünyayla birlikte ülkemizde de etkisini sürdüren koronavirüs pandemisine ilişkin yurtta ve dünyada son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Ülkemizde uygulamaya alınan normalleşme planıyla birlikte yeni normal hayata uyum sağlamaya çalışıyoruz. Öte yandan Sağlık Bakanı , Türkiye'de corona virüsü son durum tablosu ile ilgili günlük olarak kamuoyunu bilgilendirmeyi sürdürüyor. Bu bağlamda günlük olarak ölü ve vaka sayısı başta olmak üzere toplam test, yoğun bakım, entübe, iyileşen hasta sayıları vatandaşlarımıza duyuruluyor. Peki, 14 Ağustos Türkiye'de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu?

SON DAKİKA: TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye corona virüsü son durum tablosunu sosyal medya hesabı üzerinden paylaşması bekleniyor. Bakan Koca'nın günlük değerlendirmeleriyle birlikte 14 Ağustos Türkiye günlük vaka ve ölüm sayıları ile günlük tablo paylaşıldığı anda burada olacak…

SON DAKİKA HABERİ! 14 Ağustos Türkiye’de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 14 Ağustos 2020 Cuma Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüsü günlük son durum tablosu…

14 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONAVİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYILARI

İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın günlük değerlendirmeleri

En yüksek test sayısına ulaştık. AĞIR HASTA sayımız 656'ya yükseldi. Veriler, yaşı veya hastalığı sebebiyle risk grubunda olup, COVID-19'a yakalananların sayısında artış olduğunu gösteriyor. Dışarda risk alıp, eve taşımayan. 1 hasta, hasta bir AİLE demek.

SON DAKİKA HABERİ! 14 Ağustos Türkiye’de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 14 Ağustos 2020 Cuma Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüsü günlük son durum tablosu…

13 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONAVİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYILARI

Hasta sayımızdaki yükseliş süreklilik kazanmaya başladı. Ağır Hasta sayımızdaysa 15 artış var. 5.807 filyasyon ekibimiz temaslı taraması yapıyor. 6-13 Ağustos arasında yapılan temaslı taraması sayısı 349.003. Sağlık ordumuza, kurallara uyarak destek olun.

SON DAKİKA HABERİ! 14 Ağustos Türkiye’de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 14 Ağustos 2020 Cuma Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüsü günlük son durum tablosu…

12 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONAVİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYILARI

2 MARTTAN İTİBAREN EN YÜKSEK test sayısına son 24 saatte ulaştık. Ağır hasta sayımızda 15 artış var. Hastalığın yayılımı, sabit ortamlarda, örneğin AİLE İÇİNDE HIZLI. Bir hasta, hastalığa yakalanmış bir aile demek. Her birimiz, hepimiz için tedbir alalım.

SON DAKİKA HABERİ! 14 Ağustos Türkiye’de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 14 Ağustos 2020 Cuma Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüsü günlük son durum tablosu…

11 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONAVİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYILARI

Son 3 gündür HASTANEYE YATIŞLARDA %32 AZALMA var. Fakat sürecin en önemli göstergelerinden biri olan AĞIR HASTA SAYISINDA ARTIŞ devam ediyor. Son 3 gün içinde en yüksek sayıda hasta görülen ilk 5 ilimiz: İstanbul, Ankara, Konya, Diyarbakır, Şanlıurfa.

SON DAKİKA HABERİ! 14 Ağustos Türkiye’de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 14 Ağustos 2020 Cuma Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüsü günlük son durum tablosu…

10 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONAVİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYILARI

Test sayımız salgın boyunca en yüksek olduğu seviyeye yakın. 60 yaş ve üzeri aktif hastaların toplam hasta içindeki oranı, ülke geneline bakıldığında, %20-25 aralığında seyrediyor. Gümüşhane ve Uşak, %35 ile bu açıdan en yüksek orana sahip.

SON DAKİKA HABERİ! 14 Ağustos Türkiye’de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 14 Ağustos 2020 Cuma Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüsü günlük son durum tablosu…

9 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONAVİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYILARI

Test sayımız, salgın boyunca en yüksek olduğu dünkü seviyenin biraz altında. Yakın zamanlarda vaka sayılarının en çok arttığı illerimizden Gaziantep'te, son bir hafta içinde, ortalama vaka sayıları %10 düştü. 25 İLİMİZDE son 2 gündür entübe hastamız yok.

ARKADAŞINA GÖNDER
BAKAN KOCA SON DAKİKA AÇIKLADI! 14 Ağustos Türkiye’de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 14 Ağustos 2020 Cuma Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüsü günlük son durum tablosu…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA