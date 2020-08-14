Son dakika: PKK'ya 3 ilde büyük operasyon! Gözaltılar var...

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar hız kesmeden sürüyor. Örgüte yurtiçi ve yurtdışında ağır darbeler vuruluyor. Kırsaldaki mücadelenin yanı sıra örgüte yardım yataklık yapanların da aralarında bulunduğu şehir yapılanmaları ile de kararlı bir mücadele yürütülüyor.

Bugün de PKK/KCK'ya yönelik silahlı terör örgütüne yönelik 3 ilde operasyon gerçekleşti. İstanbul merkezli operasyon eş zamanlı gerçekleşti. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de terör örgütü YPG/PKK operasyonu! 4 kişi yakalandı

Mersin’de terör operasyonu! 4 kişiye gözaltı

Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu! 1 milyon 119 bin kök kenevir ve 756 kilogram esrar ele geçirildi