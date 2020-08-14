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Son dakika: 'daki operasyonu

Son dakika gelen habere göre 'da, terör örgütü 'a yönelik operasyonlarda gözaltına alınan uyruklu 8 zanlıdan 4'ü serbest bırakıldı.

AA
Giriş Tarihi: 14.8.2020 14:38 Son Güncelleme: 14.8.2020 14:39 ABONE OL
Son dakika: Samsun'daki DEAŞ operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubesi ekiplerinin, 11 Ağustos'ta İlkadım, Canik, Tekkeköy ve Atakum ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenledikleri operasyonda gözaltına alınan 8 zanlıdan 4'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 2'si savcının talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 2 zanlı adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Gözaltındaki 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Üç ilçede düzenlenen operasyonla terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Irak uyruklu 8 kişi gözaltına alınmış, şüphelilerin ikametlerindeki aramada bulunan dijital materyallere da el konulmuştu.

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Son dakika: Samsun'daki DEAŞ operasyonu
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