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! ne zaman sona eriyor? Öğrenciler dikkat: tercih işlemleri bu gece yarısı sona erecek!

...Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-) tercihleriyle ilgili süreçte son aşamada öğrenciler, '' sorusun cevabını arıyor. 2020-YKS sınavına giren adaylar, tercihlerini bugün saat 23.59'a kadar yapabilecek.

AA
Giriş Tarihi: 14.8.2020 14:49 Son Güncelleme: 14.8.2020 15:00 ABONE OL
SON DAKİKA! YKS tercih işlemleri ne zaman sona eriyor? Öğrenciler dikkat: YKS tercih işlemleri bu gece yarısı sona erecek!

... Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2020-) giren adaylar, tercihlerini bugün saat 23.59'a kadar yapabilecek.

YKS'ye giren adaylar tercih işlemlerini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tamamlayacak. Tercih işleminin, ekrandaki uyarılara göre, en geç saat 23.59'a kadar yapılması gerekiyor.

SON DAKİKA! YKS tercih işlemleri ne zaman sona eriyor? Öğrenciler dikkat: YKS tercih işlemleri bu gece yarısı sona erecek!

Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.

SON DAKİKA! YKS tercih işlemleri ne zaman sona eriyor? Öğrenciler dikkat: YKS tercih işlemleri bu gece yarısı sona erecek!

sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül'de, elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül'de yapılacak.

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SON DAKİKA! YKS tercih işlemleri ne zaman sona eriyor? Öğrenciler dikkat: YKS tercih işlemleri bu gece yarısı sona erecek!
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