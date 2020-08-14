SON DAKİKA! YKS tercih işlemleri ne zaman sona eriyor? Öğrenciler dikkat: YKS tercih işlemleri bu gece yarısı sona erecek!

Son dakika... Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2020-YKS) giren adaylar, tercihlerini bugün saat 23.59'a kadar yapabilecek.

YKS'ye giren adaylar tercih işlemlerini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tamamlayacak. Tercih işleminin, ekrandaki uyarılara göre, en geç saat 23.59'a kadar yapılması gerekiyor.