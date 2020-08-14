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semalarında hilal çizdi

3. Ana Jet Üs Komutanlığında konuşlu akrobasi timi , kentin semalarında Türk bayrağının sembolü hilal oluşturdu

Giriş Tarihi: 14.8.2020 12:41 Son Güncelleme: 14.8.2020 12:46 ABONE OL
Türk Yıldızları Konya semalarında hilal çizdi

Hava Kuvvetleri Komutanlığının Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığında konuşlu akrobasi timi Türk Yıldızları jetleri, gökyüzünde oluşturduğu hilal figürü görenleri mest etti.

YOĞUN İLGİ

Süpersonik uçakla gösteri yapan Türk Yıldızları'nın eğitim uçuşları da gösterileri kadar ilgi görüyor.

Türk Yıldızları'nın akrotim dünyasına kazandırdığı ve başka bir ekibin yapamadığı hareketleri icra eden jetlerin gösterileri, ilgiyle takip ediliyor.
Saatte bin kilometre hızın üzerine çıkan ve aralarındaki mesafenin bir metreye kadar düştüğü uçaklar, konuşlandığı Konya semalarını renklendiriyor.

Türk halkının silahlı kuvvetlere olan güven duygusunu pekiştirmek ve gençlerin havacılığa olan sevgisini artırmak amacıyla kurulan timin gökyüzündeki dansı nefes kesiyor.

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Türk Yıldızları Konya semalarında hilal çizdi
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