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İletişim Başkanı 'dan dünyaya mesajı!

Son dakika haberi... İletişim Başkanı , Twitter hesabından Trablus’un fethinin 469. yıl dönümü vesilesiyle bir mesaj yayınladı. Altun mesajında, "Vatan toprağını, ’ı, milli iradeyi namerde yedirmeyeceğiz!" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 15.8.2020 23:38 Son Güncelleme: 15.8.2020 23:40 ABONE OL
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan dünyaya Mavi Vatan mesajı!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Trablus'un fethinin 469. yıldönümü vesilesiyle bir mesaj yayınladı.

Altun mesajında,"Trablus'un fethinin 469. yıldönümü vesilesiyle, Libya'da ay yıldızı göndere çeken Turgut Reis'in imanı, Menderes'in yüreği ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı liderliğiyle bir kez daha söylüyoruz: Vatan toprağını, Mavi Vatan'ı, milli iradeyi namerde yedirmeyeceğiz!" ifadelerine yer verdi.

İşte Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un o paylaşımı;.

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan dünyaya Mavi Vatan mesajı!
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