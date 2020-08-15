İYİ Partililer Cumhur İttifakı’na geçti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, İYİ Parti lideri Meral Akşener'e yönelik "evine dön" çağrısı karşılık buldu. Muğla'da İYİ Partili Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri, Belediye Meclis'indeki CHP'li üyelerin oyununu bozarak, Cumhur ittifakı ile birlikte hareket etti.Son yapılan meclis toplantısında gündemde olmamasına karşın CHP'li meclis üyeleri bugüne kadar 7 olan belediye meclisindeki komisyon sayısını 9'a çıkarmak için teklif vererek, komisyon çoğunluğunu ele geçirmek istedi. İYİ Partili 3 meclis üyesi ise bu oyuna "hayır" diyerek yapılan oylamada AK Parti, MHP ile birlikte oy kullandı. 33'e karşı 34 oyla reddedilen teklifle komisyonlardaki üstünlük Cumhur İttifakı'nda kalmaya devam etti.