Gölcük 21 yılda küllerinden doğdu

Kocaeli'nin Gölcük ilçesi 17 Ağustos 1999'da yaşanan 7.4 büyüklüğündeki Marmara Depremi'nin merkez üssü olarak kayıtlara geçmişti. Depremde 5 bin 383 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda insanın yaralandığı ilçede yaklaşık 12 bin 500 bağımsız mesken ve 3 bin civarında iş yeri yıkıldı, yolların yüzde 80'i, su şebekesinin yüzde 50'si, stadyumun tamamı tahrip oldu, Kavaklı Mahallesi'nde bulunan sahil 2,5 metre çöktü. Marmara Depremi'nde can kayıplarının yanı sıra binlerce binanın yıkıldığı Gölcük'te 21 yılda yapılan yatırımlarla sosyal ve kültürel alanlar ile ekonomik anlamda büyük gelişme yaşanıyor. Zaman içinde yapılan yatırımlarla depremin izlerinin silindiği ilçe, Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen insanların yaşam alanı oldu. Gölcük, otomotiv, tersane ve yan sanayi alanlarındaki gelişimiyle ekonomik kalkınmasını sürdürürken sanatsal, kültürel ve sportif çalışmalarla da ön plana çıkıyor.Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, deprem gerçeğini 17 Ağustos 1999'da öğrendiklerini, 45 saniyelik kısa zaman diliminin ne kadar yıkıcı olabileceğini, insanların hayatını ne kadar değiştirebileceğini gördüklerini söyledi. Sevdiklerini, yakınlarını kaybettiklerini dile getiren Sezer, "Aradan geçen zamanda şunu gördük; aslında çalışarak, gayret ederek ve azimle depremin izlerini silen, geleceğe umutla bakan bir Gölcük var. Sadece hayatını kaybedenler geri gelmiyor. Onun dışında her şey toparlanabiliyor. Depremden ziyade sağlam yapılmayan binaların yıkıcı olduğunu öğrendik." diye konuştu.Sezer, ilçede deprem sonrasında birçok yeni bina yapıldığını, böylece neredeyse konut stokunun tamamen yenilediğini belirterek şöyle devam etti: "Gölcük'te o günden bugüne yapılan sayamayacağımız birçok şey var. Bugün otomotiv sanayisinde önde gelen bir firmamız var. Onun yan sanayilerinin de yine ağırlıklı olarak depolarının da imalat sanayisinin de Gölcük'e geldiğini görüyoruz. Cumhurbaşkanımızın havuza indirme törenine geldiği modern 8 denizaltı şu an Gölcük'te inşa ediliyor. Gölcük, aslında bir donanma kenti ve deprem öncesi modern kimliğine yeniden kavuşmuş vaziyette. Bundan sonra da yine bunun daha da ileri noktalara gideceğini söyleyebiliriz."İlçede kentsel dönüşüm çalışmalarının devam ettiğini anlatan Sezer, bir dönem enkaz döküm alanı olarak kullanılan alanda Millet Bahçesi'nin yapılacağını bildirdi. Sezer, bu ve buna benzer yatırımlarla Gölcük'ün aslında ticari, sosyal ve kültürel açıdan daha fazla çekim merkezi olacağını söyledi. Gölcük'ün çok dinamik bir şehir olduğunu, depremde nüfusun 85 binden 55 bine gerilediğini kaydeden Sezer, "Yaklaşık 170 bin nüfusumuz var ve bu sürekli artıyor. Gölcük, çok ciddi katma değer üreten ve devlete ciddi vergi sağlayan bir kent. Bu ivme daha da artacak. Gölcük'te sanayinin dışında turizmle ilgili insanlarımızın rahatça gezebileceği yerler de var" ifadelerini kullandı. Sezer, ilçede bir şehir müzesi yapacaklarını, içinde ilçenin kuruluşunun anlatıldığı ve maketlerle tüm donanmanın canlandırıldığı çeşitli galeriler olacağını söyledi. Gölcük'te sportif faaliyetlerin de tüm hızıyla devam ettiğini dile getiren Sezer, ilçede her branşta spor yapıldığını sözlerine ekledi. AA