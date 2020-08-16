Gri listede aranan kadın terörist Bitlis’te öldürüldü

Bitlis'te gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 3 PKK'lı teröristten birinin, İçişleri Bakanlığı'nın en çok aranan teröristler listesinde gri kategoride yer alan "Ardem Ararat/Berivan" kod adlı Sultan Oruç olduğu belirlendi.İçişleri Bakanlığı iç güvenlik operasyonları kapsamında; 13 Ağustos tarihinde Bitlis kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi. PKK'lı teröristlerin kimlik tespit çalışmaları tamamlandı. Yapılan çalışmada teröristlerden birinin, İçişleri Bakanlığı'nın en çok aranan teröristler listesinde 500 bin lira para ödüllü gri kategoride yer alan "Ardem Ararat/Berivan" kod adlı Sultan Oruç olduğu belirlendi. Terörist Oruç'un 10 Eylül 2018 tarihinde Bitlis kırsalında zırhlı araca yönelik el yapımı patlayıcı eylemi gerçekleştiren teröristlerden biri olduğu tespit edildi.