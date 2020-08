Macron’un Türkiye hazımsızlığı

1-Türkiye'nin hamlesi sonucu Libya'da uğradığı kayıpların rövanşını alma hırsı2-Suriye masasına yeniden müdahil olmak için beyhude çabalar3-Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının paylaşımında söz sahibi olma açgözlülüğü4-Türkiye karşıtı politika izleyerek, iç politikada taraftar bulma planı5-NATO'da çatlak yaratarak Avrupa ordusu hayaline meşruiyet kazandırma uyanıklığıKimsenin hakkında gözü olmayan ama kendi hakkını da kimseye yedirmemekte kararlı Türkiye'nin Oruç Reis sismik araştırma gemisini Doğu Akdeniz'e göndermesine "anlamsızca" tepki gösteren Yunanistan'ı Fransa yüreklendiriyor. Geçen gün toplanan Avrupa Birliği Dış İlişkiler Konseyi'nde de Almanya'nın, Fransa'nın Doğu Akdeniz'deki askeri varlığını desteklemediği netleşti. Fransa'nın bölgede gerilim yaratma çabasının arkasında ise büyük hazımsızlık var. Dış politikadaki her çatışma konusunda diyalog ve müzakereyi önceleyen Ankara, Doğu Akdeniz konusunda da diplomatik kanalları kullandı. Son 20 yıldır Güney Kıbrıs Rum yönetimi ile Doğu Akdeniz'de, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni dışlayıcı politikalar yürüten Yunanistan ise uluslararası hukuktan uzak iddialarını yinelemenin ötesine geçemedi. Geçen ay Doğu Akdeniz'de BM tarafından ruhsat verilen alanda sismik araştırma yapacağını açıklayan Türkiye'ye karşı hasmane tavır takınan Atina gerilime yol açtı. Ankara, bu süreçte Almanya'nın ricası üzerine iyi niyet gösterisinde bulundu, ancak Yunanistan Mısır'la imzaladığı korsan Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması ile çizmeyi aştı. Oruç Reis, her türlü güvenlik önlemi alınarak Doğu Akdeniz'e açıldı. Bu süreçte gerilim yaşanmasını destekler tavır içinde bulunan Fransa, bölgeye iki uçak, bir fırkateyn göndererek Yunanistan'la ortak tatbikat yaptı. Fransa'nın Atina'ya destek vererek iki NATO üyesi ülke arasındaki gerilimi tetiklemesi AB'den de tepki aldı. Sömürgeci geçmişiyle anılan Fransa, bu tutumuyla Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının paylaşımı konusunda söz sahibi olma hayali kuruyor. Türkiye'nin Libya hamlesi sonrası ülkede etkinliğini kaybeden Fransa, iç siyasi saiklerle Atina'yı cesaretlendirerek bölgede gerilimi artırma politikası güdüyor. Sözde Ermeni soykırımı iddiaları başta olmak üzere Türkiye ile ilgili her konuyu iç politika malzemesi yapmayı adet haline getiren Fransa, Doğu Akdeniz'de de Türkiye'nin karşısında durarak ülkesindeki radikallere mesaj veriyor.Suriye'de terör örgütü YPG/PYD ile "iş tutan" Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron TSK'nın Barış Pınarı Harekâtına da "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" sözleriyle tepki göstermiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan "Önce sen kendi beyin ölümünü bir kontrol ettir" cevabını almıştı.