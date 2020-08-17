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Coronavirüse yakalananlar kazanıyor mu?

Bilim insanlarından coronavirüse karşı kazanma konusunda umut verici açıklamalar geldi. Bilim insanları, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) atlatan kişilerde hastalığa yeniden yakalanmayı önleyebilecek bağışıklık tepkilerine dair işaretler tespit etti.

AA
Giriş Tarihi: 17.8.2020 16:12 Son Güncelleme: 17.8.2020 16:56 ABONE OL
Koronavirüse yakalananlar bağışıklık kazanır mı?

New York Times gazetesinde yer alan habere göre, ABD'de yapılan ve sonuçları henüz yayın öncesi değerlendirme aşamasında olan iki araştırma, hastalığı hafif belirtilerle geçiren kişilerde dahi Kovid-19'a karşı uyarılan antikorların ve hücrelerinin aylarca canlılığını koruduğu gözlendi.

Koronavirüse yakalananlar bağışıklık kazanır mı?

"BU DURUM UMUT ETTİĞİMİZ BİR ŞEY"

Araştırmalardan birine öncülük eden Washington Üniversitesinden uzmanı Marion Pepper, "Bu tam da umut ettiğimiz şey. Topyekun koruyucu bir bağışıklık tepkisine sahip olmak için tüm parçalar orada." dedi.

Koronavirüse yakalananlar bağışıklık kazanır mı?

Pepper, söz konusu sonuçların bağışıklığın kalıcı olduğu anlamına gelmediğine, bu hipotezin doğrulanabilmesi için ikinci kez virüse maruz kalan kişilerin büyük bölümünün hastalanmadığına ilişkin geniş çaplı bulgulara ihtiyaç olduğuna dikkati çekti.

Koronavirüse yakalananlar bağışıklık kazanır mı?

SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞI GELİŞMEYE BAŞLAYABİLİR

Kovid-19'a karşı sağlayabilecek bir aşının henüz geliştirilmediğini hatırlatan araştırmacılar, bunun "sürü bağışıklığı" olarak adlandırılan doğal kolektif bağışıklık direncinin toplumda gelişmeye başladığının işareti olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Çin'de ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Dünya genelinden 21 milyon 850 binden fazla vaka tespit edilirken, 773 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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Coronavirüse yakalananlar bağışıklık kazanıyor mu?
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