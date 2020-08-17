Coronavirüse yakalananlar bağışıklık kazanıyor mu?

New York Times gazetesinde yer alan habere göre, ABD'de yapılan ve sonuçları henüz yayın öncesi değerlendirme aşamasında olan iki araştırma, hastalığı hafif belirtilerle geçiren kişilerde dahi Kovid-19'a karşı uyarılan antikorların ve bağışıklık hücrelerinin aylarca canlılığını koruduğu gözlendi.