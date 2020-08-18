İki kızını kaybetti mücadelesini Meclis’te sürdürüyor

Marmara Depremi'nde Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki evinin yıkılmasıyla kızları 7 yaşındaki Merve ve 9 yaşındaki Tuba'yı kaybeden, eşiyle enkaz altından 1.5 saat sonra yaralı kurtarılan AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, 2004'te Büyükşehir Belediye Başkanı Vekilliği ve İmar Komisyonu Başkanlığı göreviyle kaçak ve hasarlı yapılara karşı başlattığı mücadeleyi, Meclis çatısı altında sürdürüyor. Kocaeli'den ilk kez 2011'de milletvekili seçilen Şeker, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu üyesi olarak deprem gibi felaketlerde yaşanabilecek sorunların önüne geçmeyi amaçlıyor. Şeker "Birçok insanımız, zamanında müdahale edilemediği için enkaz altında hayatını kaybetti. 1999 depremi, deprem bilinci açısından milat oldu" dedi.