Hainlerin barıştırma oyunu! Nice 'Ceylan'ı böyle vurdular

Türkân Mutlu, İstanbul'da yaşıyordu. Eşiyle problemleri vardı. Şiddet görüyordu. Ondan ayrıldı ve çocuklarıyla yeni bir hayat kurdu. Kızı Şeyma dershaneye gidiyordu. Bir gün eve misafir geldi. İki kişi oturuyordu. 'Nereden geliyorsunuz' dedi. 'HDP'den geliyoruz' diye cevap verdiler. Gelenler eşiyle problemini gidermek için geldiklerini söylediler. Kızı Şeyma söze girdi "Bu konuyu kapatın. Biz barışmak istemiyoruz" dedi. Şeyma'ya "Sen okuyor musun? Nerede okuyorsun? Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? Hangi dershaneye gidiyorsun?" diye sorular sordular. "Bizim binamız tam o dershanenin arkasında" diyerek davet ettiler. Türkan Mutlu'nun "İşte tam orada evime, ocağıma ateş atmışlar. Gözüm kör olmuş. O gün bugündür evimi, ocağımı, hayalimizi, hayatımızı elimizden alıp götürdüler" diye tarif ettiği gün hayatlarının karardığı gün oldu. Balıkesir Üniversitesini kazanan Şeyma'yı dağa götürdüler. Yedi yıl oldu. Şeyma'dan haber alamayan annesi "Ben, yedi yıldır her gün, her saat, her dakika, her saniye bir umutla yaşıyorum" diyor.

Diyarbakır il binası önünde dört defa oturma eylemine katılan anne Mutlu, Meclis'te HDP'li milletvekillerinin kadın hakları konusunda da konuştuklarına değinerek "Ben şiddetten kaçan bir eştim. Bunu biliyordunuz ama siz onlardan daha acımasız çıktınız. Şeyma'nın elinden kalemi aldınız, eline silah verdiniz. Şeyma'nın acısı içimde" diye konuştu.

"ON GÜN CAMİDE YATTIM"

'Çok mücadele verdim' derken gözleri dolan acılı anne "Suruç'ta 10 günden fazla camide yatıp kalktım, Suriye'ye geçebilmek için. İnsanlar Suriye'den, savaştan kaçıyorlardı, ben kendimi Suriye'ye atıyordum. Evladımı arıyordum" dedi. Bu yoldan geri adım atmayacağını ifade eden Türkân Mutlu "Devlet bize sahip çıkıyor. Hiçbir anne ağlamasın, ne ben ne polis ne asker annesi ağlasın. Şeyma'mı bana verin. Ben inşallah bu Diyarbakır eyleminde çocuğumu alacağım" diye konuştu.

"KIZLARI KULLANARAK ERKEKLERİ DAĞA GÖTÜRÜYORLAR"

Diyarbakır HDP il binası önünde yaklaşık 11 aydır evlat nöbeti tutuna ailelerin evlatlarının kaçırılmasındaki hikâyelerle HDP ve PKK'nın kirli oyunları gün yüzüne çıktı. 352 gündür evlat nöbetinde olan baba Şevket Bingöl "Kızlar çocukları kandırıyorlar, parka götürüyorlar, oradan da HDP il binasına götürüyorlar. 28 çocuk bu şekilde bir gecede götürüldü" dedi. "Kardeşi kardeşe düşman ettiler" diyen baba Bingöl "14 yaşındaki bir çocuğun omuzuna keleşi koyarsan ucu yere değer. Bu çocuk sana ne yapabilir. Sen kalkıp bu çocuğun gölgesinde saklanıyorsun. Ağlıyor eşim, her gün ağlıyor, her gün sızlıyor" şeklinde konuştu.