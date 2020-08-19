Sağlık Bakanı Koca: 21 Eylül’e hazırlanalım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, çocuklar ve gençlerin okulları ve büyükleri için salgına karşı elinden geleni yaptığını belirtti. Koca, paylaşımında, "Yüz yüze eğitimin başlayacağı 21 Eylül için hazırlanalım. Tedbirlerle, virüse yayılım şansı tanımayalım. Çocuklara bunu çok gören var mı?" ifadesine yer verdi. ANKARATÜRKIYE'DE son 24 saatte 1263 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 20 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 251 bin 805, toplam can kaybı 6 bin 16 oldu. 942 kişinin daha iyileşmesiyle tedavisi tamamlananların sayısı 232 bin 913'e yükseldi. Hastalarda zatürre oranı yüzde 7.5, ağır hasta sayısı 703 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bu tabloda her gün açıklanan Koronavirüs test sonuçları, ortalama 10 gün önceki bulaşmaları gösteriyor. Sonuçlara göre, ortalama 10 gün önce, virüs, tedbirlere uyulmayan ortamlarda 1.263 kişiye daha bulaştı. Kararlı olursak, virüse bu gücü tanımayabiliriz" dedi.