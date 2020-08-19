Son dakika haberi: Eski erkek arkadaşı tarafından hunharca katledilen Güleda için karar yarın! Paylaşımları yürekleri dağlamıştı...

Güleda'nın Babası Mustafa Cankel, zanlıya en büyük cezanın verilmesini istediğini belirterek, "Başka Güledaların ölmemesi, bundan sonra bütün kadınların haklarının korunması ve bu acılara son verilmesi en büyük isteğimiz. Katile en yüksek cezayı aldırıp, kızımı sembol yapmak istiyorum. Kızım 1,5 aylık öğrenim dönemi görmesine rağmen Isparta'da çok güzel arkadaşlıklar kurmuştu.

