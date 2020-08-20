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Davutoğlu'na şok! Ankara teşkilatı istifa etti

tarafından kurulan 'nin Ankara teşkilatı tamamen dağıldı. İl teşkilatının tamamı istifa etti.

Giriş Tarihi: 20.8.2020 16:14 ABONE OL
Davutoğlu'na şok! Ankara teşkilatı istifa etti

Eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu tarafından kurulan Gelecek Partisi'nin Ankara teşkilatı tamamen dağıldı. İl teşkilatının tamamı istifa etti.

İL BAŞKANI VE TÜM EKİBİ İSTİFA ETTİ

Gelecek Partisi Ankara İl Başkanı il yönetimi,ilçe yönetimleri ve mahalle teşkilatlarıyla beraber istifa etti.

İl başkanı tarafından yapılan açıklamada, "Ehliyet dediler ehliyetten uzaklaştılar, liyakat dediler liyakattan uzaklaştılar, ahlak dediler ahlaktan uzaklaştılar. En önemlisi adalet dediler adaletten uzaklaştılar." denildi.

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Davutoğlu'na şok! Ankara teşkilatı istifa etti
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