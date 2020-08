Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un davetlisi olarak Antalya'nın Kaş ilçesinde katıldığı Patara Deniz Kaplumbağaları Koruma ve İzleme Programı'nda, tedavileri tamamlandıktan sonra çip takılan caretta carettaları denize bıraktı . Uydu takip cihazı takılan üç deniz kaplumbağasından birine "Belkıs" ismini veren Erdoğan, "Belkıs" ile birlikte bakanlık tarafından "Patara" ve "Likya" adı verilen kaplumbağaların denizle kavuşması etkinliğine katıldı.Kaplumbağalardan birisini kucağında taşıyarak doğal yaşam alanına bırakan Erdoğan, çok güzel bir olaya şahitlik ettiklerini belirterek, "Onların yaşam alanlarını ve göç yollarını her türlü tehditten korumalıyız. Her tür deniz kirliliğine engel olmalıyız. Denizleri özellikle plastiklerden arındırmalıyız. Dünya hepimizin ortak evi. O nedenle, kirlilikle mücadele de hepimizin ortak derdi olmalı. Sürdürülebilir bir deniz ve kıyı temizliği, bu canlılara borcumuzdur" dedi. Her türlü çevre ile doğa projesine destek verdiğini belirttiği Emine Erdoğan'a teşekkür eden Bakan Kurum ise, "1990'lı yıllarda 1500 olan yuvalama sahası 8 bine çıktı" diye konuştu. AA