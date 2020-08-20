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İletişim Başkanı Altun, CNN Internatıonal’da ’nin tezlerini anlattı. Miçotakis’in rahatsızlığı görüntülere yansıdı

İletişim Başkanı Prof. Dr. , dün akşam CNN International kanalında Kiryakos Miçotakis’in konuk olduğu programa ’nin ’deki tezlerini anlatan bir açıklama gönderdi.

Giriş Tarihi: 20.8.2020 19:16 Son Güncelleme: 20.8.2020 19:27 ABONE OL
İletişim Başkanı Altun, CNN Internatıonal’da Türkiye’nin tezlerini anlattı. Miçotakis’in rahatsızlığı görüntülere yansıdı

Fahrettin Altun'un gönderdiği açıklama, canlı yayında Christiane Amanpour tarafından Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e "Türkiye'nin cevabı" olarak okundu.

Altun, açıklamasında şunları kaydetti:

"Türkiye'nin arama faaliyetlerinin yasadışı olduğu iddiasını reddediyoruz. Türkiye yalnızca kendisinin ve Kıbrıs Türklerinin uluslararası hukuktaki haklarını, diğer ülkelerin ihlallerine karşı koruyor. Yunanistan Doğu Akdeniz'de boyunu aşan işlere kalkışıyor. Biz diyalogdan yanayız ama haklarımızı her ne pahasına olursa olsun koruruz."

Yayında, Türkiye'nin haklarını ve hukukunu savunan bu açıklamanın okunması üzerine, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in rahatsız olduğu görüntülere yansıdı.

Altun, CNN'de Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki tezlerini anlattı | Video

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İletişim Başkanı Altun, CNN Internatıonal’da Türkiye’nin tezlerini anlattı. Miçotakis’in rahatsızlığı görüntülere yansıdı
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