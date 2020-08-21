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Singapurlu uzmanlar, hastalığın daha hafif seyretmesine yol açan Kovid-19'un varyasyonunu keşfetti

Singapurlu uzmanlar, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hafif enfeksiyona yol açan yeni bir varyasyonunu keşfetti.

AA
Giriş Tarihi: 21.8.2020 14:56 ABONE OL
Singapurlu uzmanlar, hastalığın daha hafif seyretmesine yol açan Kovid-19'un varyasyonunu keşfetti

Singapurlu uzmanlar, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hafif enfeksiyona yol açan yeni bir varyasyonunu keşfetti.

Sonuçları, Lancet dergisinde yayımlanan araştırmada, Kovid-19'un yeni varyasyonuyla enfekte olan hastalarda kanda oksijenin düşmesi ya da yoğun bakım ünitesine ihtiyaç duyulması gibi klinik sonuçların oranının daha düşük olduğu gözlendi.

Virüsün yeni varyasyonunun genomunda 382-nükleotitin silinmiş olduğu belirtildi.

Yeni varyasyonun keşfedildiği çalışmanın, Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi, Duke-NUS Tıp Okulu, Bilim, Teknoloji ve Araştırma Ajansı dahil çeşitli Singapur kuruluşlarının uzmanlarından oluşan bir ekip tarafından yürütüldüğü kaydedildi.

- "İkna edici kanıt sunuyor"

Duke-NUS Tıp Okulunda görevli bilim insanı Gavin Smith, "Araştırma, SARS-CoV-2'de gözlemlenen genetik değişimin (mutasyon) hastalarda rahatsızlığının ciddiyetini etkilediğini gösteren ikna edici kanıt sunuyor." değerlendirmesini yaptı.

Bilim insanları, Kovid-19'un tedavisi ve aşı geliştirme çalışmalarında araştırmanın bulgularından faydalanılabileceğini dile getirdi.

Bazı uzmanlar, virüslerin daha fazla insana bulaşmak için mutasyona uğradıkça daha az ölümcül olduğunu ifade ediyor.

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Singapurlu uzmanlar, hastalığın daha hafif seyretmesine yol açan Kovid-19'un varyasyonunu keşfetti
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