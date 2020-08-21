SON DAKİKA! 21 Ağustos Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 21 Ağustos 2020 Perşembe Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüsü günlük son durum tablosu…

Dünya geneliyle birlikte ülkemizde de etkilerini sürdürmeye devam eden corona virüs pandemisiyle ilgili son dakika haberleri yerli ve yabancı haber ajanslarına düşmeye devam ediyor. Ülkemiz bazında ilk vakanın görülmesinden bugüne kadar geçen süre içerisinde Sağlık Bakanlığı tarafından elde edilen günlük entübe, yoğun bakım ve iyileşen hasta sayıları ile günlük yapılan test sayıları, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından kişisel Twitter hesabı aracılığıyla vatandaşlarımıza duyurulmaya devam ediyor. Bu bağlamda 21 Ağustos 2020 Cuma vaka ve ölü sayısı ile entübe, yoğun bakım ve iyileşen hasta sayılarını merak edenler 21 Ağustos Türkiye'de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu? sorusu üzerinde yoğun araştırmalarına devam ediyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 21 Ağustos 2020 Cuma Türkiye corona virüsü son durum tablosunu sosyal medya hesabı üzerinden paylaşması bekleniyor. Bakan Koca'nın günlük değerlendirmeleriyle birlikte 21 Ağustos Türkiye günlük vaka ve ölüm sayıları ile günlük tablo paylaşıldığı anda burada olacak…
İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın günlük değerlendirmeleri
Son 1 haftadaki ortalaması 1.245 olan yeni vaka sayımız, 1.400'ü geçti. Buna karşı, 3 Ağustos'ta 41 bin olan günlük test sayımız, 92 binin üzerinde. Filyasyon ekibi sayımız 9.344'a ulaştı. Temaslılara ulaşma oranımız %98,9. Hep birlikte vakaları düşürelim.
Vaka sayımız, 1.300'ün üzerine çıktı. Düne kıyasla, pozitif tanı sayımız 40 fazla. Artışın kontrol altına alınması, hep birlikte bize bağlı. Maske, mesafe ve temizlik konusunda ödünsüz olun. Bu tabloyu, ihmallerin ve tedbirlerin belirlediğini unutmayın.
Bu tabloda her gün açıklanan Koronavirüs test sonuçları, ortalama 10 gün önceki bulaşmaları gösteriyor. Sonuçlara göre, ortalama 10 gün önce, virüs, tedbirlere uyulmayan ortamlarda 1.263 kişiye daha bulaştı. Kararlı olursak, virüse bu gücü tanımayabiliriz.
11 Marttan bu yana, tanı konmuş toplam hasta sayımız 250 bini geçti. Hastalığı yayma potansiyeline sahip, izole edilmiş Aktif Hasta sayısı 12.575. Yeni hastaların büyük kısmı kolay iyileşebiliyor. Fakat yayılım, tedavisi zor Ağır Hasta sayısını artıyor.
Yeni tanı sayımız dünkünden daha az. Şu ana kadarki toplam vaka sayımızdan 12.366 KİŞİ halen aktif hasta: Yani, virüsü yayma potansiyeline sahip. Bunlar ve temaslıları İZOLASYONDA. Dikkat eder, kendimizi DIŞARIDAKİ RİSKTEN korursak, daha hızlı başarırız.