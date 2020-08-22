Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 'Etkili olmasına bakıyoruz'

'2'NCİ DALGA GELECEK GİBİ ÖNLEM ALMALIYIZ'



Prof. Dr. Tezer, Türkiye'de 1'inci dalganın uzatmalarının yaşandığını, Avrupa'da birçok ülkenin birinci dalgayı bitirdiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"2'nci dalga tekrar başlar ve korktuğumuz gibi diğer virüs etkenlerinin de çıkmasıyla birlikte vaka artışları daha fazla olabilir mi, yeni bir virüs olduğu için bunu bilemiyoruz, toplumdaki tam duyarlılığı bilemiyorsunuz. Elinizde aşı yok, kurallara uymaz, mesafenize, hijyen şartlarına dikkat etmezseniz ve maske takmazsanız daha da vakalar yüksek olabilir. Tabii ki bu yönden çok dikkatli olmak lazım. Kurallar özellikle bu okulların açılacağı dönemde çok önemli. Biz her zaman kötü senaryolar üstünde çalışmalıyız. İyi senaryo üzerinde çalışıp rahat olmak her zaman bizi felakete sürükler. O yüzden kötü senaryolara çalışacağız, önlemlerimizi alacağız ondan sonra da 2'nci dalga belki de yaşanmayacak; ama biz 2'nci dalgaya girecek gibi önlemlerimizi almak zorundayız. 2'nci dalga tüm dünyada çıkmayabilir; ama biz çıkacakmış gibi hareket etmemiz lazım. Avrupa'da veba salgını 1300'lü yıllarda olduğu zaman toplumun bir kısmını yıkıma uğratıyor. 100 yıl sonra 2'nci dalga geliyor. İspanyol gribinde insanlar 'bitti' diye rahatlayınca 2 yıl sonra çıkan 2'nci dalgada insanların büyük kısmı kaybediliyor. O yüzden bizim hazırlıklarımızı yapmamız gerekiyor. Toplumun refahı için herkesin dikkat etmesi gerekiyor. Herkesin bu işte elini taşın altına koyması lazım ki bu süreci rahat bir şekilde atlatalım."