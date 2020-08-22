SON DAKİKA! 22 Ağustos Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 22 Ağustos 2020 Cumartesi Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüsü günlük son durum tablosu…

Tüm dünyayla birlikte ülkemizde de etkilerini sürdüren corona virüsüne ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Ülkemiz bazında ilk vakanın görülmesinden bugüne kadar geçen süre içerisinde Sağlık Bakanlığı tarafından elde edilen günlük entübe, yoğun bakım ve iyileşen hasta sayıları ile günlük yapılan test sayıları, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından kişisel Twitter hesabı aracılığıyla vatandaşlarımıza duyurulmaya devam ediyor. Bu bağlamda 22 Ağustos 2020 Cumartesi vaka ve ölü sayısı ile entübe, yoğun bakım ve iyileşen hasta sayılarını merak edenler 22 Ağustos Türkiye'de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu? sorusu üzerinde yoğun araştırmalarına devam ediyor.

SON DAKİKA: TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 22 Ağustos 2020 Cumartesi Türkiye corona virüsü son durum tablosunu sosyal medya hesabı üzerinden paylaşması bekleniyor. Bakan Koca'nın günlük değerlendirmeleriyle birlikte 22 Ağustos Türkiye günlük vaka ve ölüm sayıları ile günlük tablo paylaşıldığı anda burada olacak…