Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yarın açılıyor

Malazgirtzaferinin 949. yıl dönümü bu yıl Kovid-19 salgını nedeniyle sınırlı sayıda davetlinin katılacağı törenle kutlanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ilk olarak 25 Ağustos'ta Ahlat'taki Selçuklu kabristanlığını ziyaret edecek. Sonrasında atlı akrobasi ve sportif gösterileri izleyecek olan Erdoğan, Okçular Vakfı'nın hazırladığı Han çadırını da ziyaret edecek. Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin açılışını yaptıktan sonra burada Malazgirt 1071 filminin oyuncularını kabul edecek ve gençlerle buluşarak sohbet edecek. Erdoğan, geceyi de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde geçirecek. Başkan Erdoğan 26 Ağustos'ta ise Malazgirt'te düzenlenecek etkinliklere katılarak 2 bin 71 kişiye hitap edecek.Dünyadaki üç "Kubbet-ül İslam"dan biri olan Ahlat'ta, Malazgirt ruhunun yeniden yaşatılması ve birbirinden renkli etkinlikler için 37 kıl çadırın kurulduğu 400 bin metrekarelik alanda, karakucak, yağlı ve şalvar güreşi, atlı okçuluk, okçuluk, kökbörü yarışmaları ve geleneksel el sanatları çarşısı bölümleri oluşturuldu. 1071'deki zaferin Anadolu'nun kaderini değiştirdiğini belirten Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, "22-26 Ağustos arasında çeşitli etkinlikler düzenleyeceğiz. Anadolu'nun ruhunu yansıtan sanat dallarımız Ahlat ve Malazgirt meydanlarında halkla buluşacak" dedi. Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban ise, "Bu alan Millet Bahçesi olarak Ahlatımızın ve bölgemizin hayatında yer alacak" dedi.