Enerji Bakanı Fatih Dönmez'den önemli açıklamalar: Gaz sahası da gaz da tamamen bizim, bir ortağımız yok

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez A Haber'e konuk oldu. İşte Türkiye'nin Karadeniz'de yaklaşık 400 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfinin ardından çarpıcı ayrıntılar ve bundan sonraki yol haritasına ilişkin Bakan Dönmez'in açıklamaları;

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KARADENİZ'DEKİ KEŞİF DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ

Türkiye Karadeniz'de Fatih Sondaj gemisi ile 10. denemesinde büyük bir doğalgaz yatağı keşfetmiş ve Başkan Erdoğan bu müjdeyi bir ulusa sesleniş konuşmasıyla duyurmuştu. İşte ayrıntılar ve Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamalarından öne çıkanlar;

DOĞU AKDENİZ'DE HAKLIYIZ, DEVAM EDİYORUZ

İş planımıza, programımıza devam ediyoruz. Doğu Akdeniz'de hem Oruç Reis, hem Yavuz sondaj gemimiz olduğu gibi planımıza devam ediyor. Haklı olduğumuz bir konudur. Uluslararası hukuka göre de tezlerimiz güçlüdür. Yunanistan inandırıcı olmadığı için birtakım ülkeleri yanına alarak haklı görünme çabasındadır. O açıdan biz yine kaldığımız yerden devam ediyoruz.

ARKADAŞLARIMIZ KARADENİZ İÇİN DE KARARLIYDI

Fatih, Yavuz ve Kanuni olmak üzere arama faaliyetleri için teknik kapasitemizi artırdık. Belki de dünyadaki ilk 10 şirket arasında olduğunu söyleyebiliriz Türkiye Petrolleri'nin. Akdeniz'le gündeme gelsek de Karadeniz'deki çalışmalarımız devam ediyordu. Arkadaşlar iddialı bir şekilde geldiler. Dediler ki biz Karadeniz'de bir sondaj daha yapmak istiyoruz. 14 ay önce sismik çalışma kararı aldık. Ta ki bu döneme kadar.

"ŞU AN 3 BİN 500 METREDEYİZ"

Fatih sondaj gemisinin kulesini Haydarpaşa limanında söküp 29 Mayıs günü köprü altıntan geçirerek Karadeniz'e uğurladık. Ve bir ay sonra da şu anda bulunduğumuz hedefe gelmiş olduk. Şu an orada bulunduğumuz derinlik su seviyesinden 3500 metre. 12 günlük testten sonra keşif sonucuna ulaştık.

"GAZ SAHASI TAMAMEN BİZE AİT, TP'NİN BİR ORTAĞI YOK"

Denizlerdeki ruhsat hakları tamamen Türkiye Petrolleri'ne ait. Bu tamamen hazinemizin. Bize ait ve herhangi bir ortağımız da yok. Bulduktan sonra çıkartmasını da biliriz. Dışarıdan hizmet almak konusunu kullanarak spekülasyon üreterek beklediğimiz kazancı elde edemeyeceğiz gibi yanlış yalan haberler var. Bunlar doğru değil. Sahanın tamamı bize ait. Ve birçok işleri kendi imkanlarımızla yapıyoruz. Uzmanlık gerektiren bazı işler için hizmet alabiliriz. Ama bu saha, bu iş bizim.

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"3 YILDA GAZ KULLANIMINA BAŞLANMASI KESİN Mİ?"

3 yılda gazı getirerek kullanıma sunacağız. İlk üretim miktarı görece biraz düşük olacak çünkü o sırada sahayı geliştiriyor olacağız. Ama teorik olarak baktığımızda ilk gazı vatandaşın hizmetine sunacağız. Ve vatandaşımız doğal gazı daha ekonomik olarak kullanacak. Nihayetimiz dışa bağımlı olmaktan kurtulmaktır.

Doğal gaz keşfi ekonomiyi nasıl etkileyecek?