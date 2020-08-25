Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Kayseri'de düzenlenen DEAŞ operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı

'de düzenlenen operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı

'nin Develi ilçesinde operasyonu düzenlendi. Düzenlenen şafak operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 6 kişi, haklarında yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.

İHA
Giriş Tarihi: 25.8.2020 08:59 ABONE OL
Kayseri'de düzenlenen DEAŞ operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı

Kayseri'nin Develi ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen şafak operasyonunda, DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri belirlenen 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

6 GÖZALTI


Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Develi ilçesinde şafak operasyonu yapıldı. Jandarma ekipleri tarafından 6 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 6 kişi, haklarında yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kayseri'de düzenlenen DEAŞ operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA