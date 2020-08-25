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MSB'den GEDİZ ve TCG BARBAROS fırkateynleri açıklaması

GEDİZ ve TCG BARBAROS fırkateynlerimiz, ait ITS ETNA akaryakıt gemisinden ’de akaryakıt ikmali yapmış ve işbirliği usulleri geliştirilmiştir”

İHA
Giriş Tarihi: 25.8.2020 21:40 ABONE OL
MSB'den TCG GEDİZ ve TCG BARBAROS fırkateynleri açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, Akdeniz Kalkanı Harekâtı'na katılan TCG GEDİZ ve TCG BARBAROS, İtalyan Deniz Kuvvetlerine ait ITS ETNA akaryakıt gemisinden Doğu Akdeniz'de akaryakıt ikmali yaptığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Akdeniz Kalkanı Harekâtına katılan TCG GEDİZ ve TCG BARBAROS fırkateynlerimiz, İtalyan Deniz Kuvvetlerine ait ITS ETNA akaryakıt gemisinden Doğu Akdeniz'de 25 Ağustos 2020 tarihinde denizde akaryakıt ikmali yapmış ve işbirliği usulleri geliştirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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MSB'den TCG GEDİZ ve TCG BARBAROS fırkateynleri açıklaması
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