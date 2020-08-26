Büyük Taarruz’un 98’inci yıldönümü

Takvim yaprakları 26 Ağustos 1922'yi gösteriyordu. Türk ordusunun işgalci Yunan kuvvetlerini topraklarından defetmesi için Bakanlar Kurulu taarruz kararı almıştı. 14 Ağustos'ta kolordular taarruz için yürüyüşe geçmişti. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, 19 Ağustos'ta Ankara'dan Akşehir'e giderek, 26 Ağustos 1922 Cumartesi sabahı düşmana karşı taarruz emrini verdi.26 Ağustos gecesi 5. Süvari Kolordusu, Ahır Dağları üzerindeki, Yunanlar'ın gece savunmadığı Ballıkaya mevkisinden sızma yaparak Yunan hatlarının gerisine intikale başladı. İntikal sabaha kadar sürdü. Yine 26 Ağustos sabahı Mustafa Kemal Paşa, yanında Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa ve Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa ile birlikte muharebeyi idare etmek üzere Kocatepe'deki yerini aldı. Büyük Taarruz burada başladı. Topçuların sabah saat 04.30'da taciz ateşi ile başlayan harekât, saat 05.00'te önemli noktalara yoğun topçu ateşi ile devam etti. Türk piyadeleri, sabah 06.00'da Tınaztepe'ye hücum mesafesine yaklaşarak tel örgüleri aşıp Yunan askerini süngü hücumu ile temizledikten sonra Tınaztepe'yi ele geçirdi. Bundan sonra saat 09.00'da Belentepe, daha sonra Kalecik - Sivrisi ele geçirildi. Taarruzun birinci günü 15 kilometrelik bir bölgede düşmanın birinci hat mevzileri ele geçirildi. 27 Ağustos pazar günü Türk birlikleri Afyonkarahisar'ı geri aldı. 28 Ağustos ve 29 Ağustosta başarılı geçen taarruz harekâtı, 5. Yunan Tümeni'nin çevrilmesi ile sonuçlandı. 30 Ağustos 1922 çarşamba günü taarruz harekâtı, Türk ordusunun kesin zaferi ile sonuçlandı. Büyük Taarruz'un son safhası, Türk askerî tarihine Başkomutanlık Meydan Muharebesi olarak geçti.