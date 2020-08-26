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Hazine ve Maliye Bakanı 'tan mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı , 'nin 949. yıl dönümüne ilişkin hesabı Twitter'dan bir mesaj paylaştı.

Giriş Tarihi: 26.8.2020 12:19 Son Güncelleme: 26.8.2020 12:23 ABONE OL
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Malazgirt Zaferi mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümüne ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan videolu bir mesaj paylaştı.

Bakan Albayrak, "Anadolu'nun kapılarını Türklere açan ve şanlı bayrağımızın altında bayramlaştırılan kutlu günümüz #MalazgirtZaferi'nin 949. yıl dönümünde maziden atiye tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum." dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Malazgirt Zaferi mesajı
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