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'yi eleştirirken rezil oldu! ’li Mürsel Alban'ı yalanlayan belge

’li , ’yi eleştirmek isterken kendi partisine vurdu. “ jeotermal maskesiyle talan ediliyor” diyen Alban, Muğla’nın Jeotermal arama yetkisinin 2012 yılından 2042 yılına kadar ’nde olduğunu unuttu…

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ
Giriş Tarihi: 27.8.2020 14:18 Son Güncelleme: 27.8.2020 14:28 ABONE OL
AK Parti'yi eleştirirken rezil oldu! CHP’li Mürsel Alban'ı yalanlayan belge

Cumhuriyet Halk Partisi Muğla Milletvekili Mürsel Alban, yaptığı bir açıklamada, "Muğla'nın turizm bölgelerine yakın yerler için jeotermal enerji arama ruhsatı başvurularının artış gösterdiğine dikkat çekti.

Alban, "Tarımsal amaçlı jeotermal kaynak araması işin maskesi. AKP'ye yakın yandaş şirketlerin asıl amacı, bu arazileri daha sonra imara açtırıp termal otel yapmaktır. Kısa yoldan büyük vurgun yapmak istiyorlar" dedi.

KENDİ BELEDİYESİNİ ELEŞTİRDİ
AK Parti'yi eleştirmek isteyen Alban, kendi belediyesini ağır şekilde eleştirmiş oldu. Çünkü jeotermal arama ruhsatı şu an CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne belediyeye ait…

KARAR CHP'YE AİT
Jeotermal Kaynaklar ve Mineralli Sular başlığı altındaki en etkili arama faaliyetleri 2012 yılından 2042 yılına kadar Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin izninde… Bu kapsamda da gerekli arama faaliyet ve izinlerini mevcut belediye kararıyla yapılıyor.

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AK Parti'yi eleştirirken rezil oldu! CHP’li Mürsel Alban'ı yalanlayan belge
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