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'da duygulandıran görüntüler! Alnı öpülesi çocuklardan alkışlanacak hareket

’da hurda toplayan Yunus ve Agreş Duman isimli kardeşler, çöpe atılan Türk bayraklarını tek tek çıkarıp düzgün bir şekilde tel örgülere astı. Çocukların örnek davranışından dolayı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez, Duman ailesini makamında ağırladı.

İHA
Giriş Tarihi: 27.8.2020 14:30 Son Güncelleme: 27.8.2020 14:37 ABONE OL
Van'da duygulandıran görüntüler! Alnı öpülesi çocuklardan alkışlanacak hareket

'da kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çöpe atılan Türk bayrakları, hurda toplayan Yunus (13) ve Argeş (12) Duman isimli kardeşlerin dikkatinden kaçmadı. Yaşanılanların saniye saniye görüntülendiği olayda, kardeşlerden biri bayrakları tek tek tel örgülere asarken, diğeri ise hurda toplamaya devam ediyor. Sosyal medyada büyük ilgi gören görüntüler, izleyenleri hem duygulandırdı hem de gururlandırdı.

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Van'da duygulandıran görüntüler! Alnı öpülesi çocuklardan alkışlanacak hareket

VAN VALİSİ TARAFINDAN ÖDÜLLENDİRİLDİLER
Çocukların örnek davranışından dolayı Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez, Duman ailesini makamında ağırladı. Şemsettin ve Seyran Duman çiftinin çocukları olan Yunus ve Argeş, tarafından tam altın ve Türk bayrağıyla ödüllendirildi.

Van'da duygulandıran görüntüler! Alnı öpülesi çocuklardan alkışlanacak hareket

"KENDİLERİYLE GURUR DUYUYORUZ"
Gazetecilere açıklamalarda bulunan Valisi Bilmez, kağıt toplayan çocukların herkesi gururlandıran bir harekette bulunduğunu belirtti. Çocukların örnek davranışını tüm Türkiye halkıyla paylaşmak istediklerini ifade eden Vali Bilmez, "Çocuklarımız çok güzel bir davranış sergiledi. Hakkari'den Van'a eğitim için gelmiş. Daha iyi bir gelecek için hayat şartlarını zorlayarak okumaya çalışan bir ailenin çocukları. Okulların kapalı olduğu dönemde aynı zamanda aile ekonomisine katkıda bulunmaya çalışıyorlar. Hurda toplarken Türk bayraklarını gören Yunus, kardeşine bayrakları çit duvara asılmasını istemiş. Birliğimizin, bağımsızlığımızın sembolü bayrağı alıp kaldırmışlar. Kendileriyle gurur duyuyoruz, iyi ki varlar" dedi.

Van'da duygulandıran görüntüler! Alnı öpülesi çocuklardan alkışlanacak hareket

"BAYRAĞIMIZ İÇİN HER ŞEYİ YAPARIZ"
Güvenlik korucusu babalarının bayrak için mücadele ettiğini anımsatan çocuklar ise kendilerinin de Türk bayrağı için her şeyi yapacaklarını belirterek, hurda malzemesi toplarken çöpte buldukları bayrağı tellere astıklarını söyledi.

Van'da duygulandıran görüntüler! Alnı öpülesi çocuklardan alkışlanacak hareket

Çocuklarını okutmak için bir mücadele içinde olduklarını dile getiren aile de, çocuklarıyla gurur duyduklarını kaydetti. Öte yandan çocukları bulan Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplumsal Destekli Polislik Şubesi ekipleri ise 'Başarı Belgesi' ile ödüllendirildi.

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Van'da duygulandıran görüntüler! Alnı öpülesi çocuklardan alkışlanacak hareket
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