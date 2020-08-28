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Son dakika haber: PKK'ya ağır darbe! 1'i Turuncu, 2'si 'de 5 terörist etkisiz

Son dakika gelen habere göre , 'ın Kağızman ilçesinde, 1'i Turuncu, 2'si 'de 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

AA
Giriş Tarihi: 28.8.2020 10:46 Son Güncelleme: 28.8.2020 11:02 ABONE OL
Son dakika haber: PKK'ya ağır darbe! 1'i Turuncu, 2'si Gri Kategori'de 5 terörist etkisiz

Son dakika haber: İçişleri Bakan Soylu, Kars'ın Kağızman ilçesinde, 1'i Turuncu, 2'si Gri Kategori'de 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Kars Kağızman'da kahramanlarımız, 1'i turuncu, 2'si gri kategoride (biri bölge sorumlusu) 5 teröristi, bu ülkeye bir daha kötülük yapamayacak şekilde etkisizleştirdi. Allah jandarmamızı, polisimizi var etsin. Giresun'da sel bölgesindeyiz diye mücadelemiz aksar mı zannettiniz" dedi.

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Son dakika haber: PKK'ya ağır darbe! 1'i Turuncu, 2'si Gri Kategori'de 5 terörist etkisiz
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