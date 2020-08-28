Artık başlarını sokacak bir evleri var

Suriye'deki iç savaştan kaçıp İdlib 'de, Türkiye sınırına yakın güvenli bölgelerdeki çadır kamplarda yaşamaya başlayan milyonlarca sivil yaşam mücadelesine devam ediyor. Savaşın ilk gününden beri bölgedeki masum sivillere yardım elini uzatan Türkiye, barınma sorununa kalıcı çözüm bulabilmek için de kolları sıvadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın da öncülük yaptığı kampanya ile bir yandan on binlerce briket ev yapılırken diğer yandan da Türkiye Diyanet Vakfı çatışmalardan kaçarak bölgeye gelen aileler için başlattığı kalıcı konut projesini tamamladı. Türkiye sınırına yakın Sarmada bölgesine inşa edilen 110 konuta yetim, engelli ve dezavantajlı aileler öncelikli olarak yerleştirildi. Ailelere güvenli ve sağlıklı konutlarda ücretsiz olarak barınma imkanı sunulacak öncü projede okul, cami ve sosyal alanlar da yer aldı.Türkiye Diyanet Vakfı ve Pakistan Baitussalam Derneği işbirliğiyle İdlib'in Sarmada Deyr Hassan bölgesinde çatışmalardan kaçarak güvenli bölgelere sığınan sivil toplum kuruluşlarının yardımlarıyla hayata tutunmaya çalışan savaş mağduru aileler için yaptırılan kalıcı konutlar düzenlenen törenle teslim edildi. Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, törende yaptığı konuşmada, yaklaşık iki yıldır devam eden kalıcı konut çalışmasında bugün sona gelindiğini ve konutların ailelere teslim edilerek daha rahat bir ortamda hayatlarına devam etmelerinin sağlandığını söyledi. Hayırseverlerin destekleriyle Suriye'ye bu zamana kadar 300 milyondan fazla yardım ulaştırdıklarını anlatan Açık şunları kaydetti: "Çadırlarda zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren kardeşlerimizin daha rahat ortamlarda kalabilmeleri ve savaşın acılarını bir nebze olsun hafifletebilmek için gayret gösteriyoruz. Toplam 110 konut olarak inşa edildi. İçerisinde okulu, marketi, camisi ve sosyal alanlarının da olduğu alt ve üst yapı çalışmalarının tamamlandığı kompleks bir projeyi tamamlamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Konutlara yetim, engelli ve dezavantajlı aileler öncelikli olarak yerleştirilecek. Konutlarda engelliler için merdiven yerine iniş-çıkış rampası gibi özel alanlar inşa edildi. Ayrıca lavabo ve mutfak gibi kullanım alanları da engellilerin boy ve engel durumları dikkate alınarak inşa edildi. İhtiyaç sahibi ailelerimize hayırlı olsun."