Türk Yıldızları Büyük Taarruz için uçtu

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında Büyük Taarruz'un 98'inci yıl dönümünde Afyonkarahisar semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığı'ndan kalkan 6 uçak ilk olarak Hıdırlık Mesire Alanı ile Karahisar Kalesi arasına ay yıldız figürü çizdi, ardından da şehrin üzerinde akrobatik hareketler yaptı. Yaklaşık yarım saat süren gösteri uçuşunu vatandaşlar ilgiyle izledi. Kimi cep telefonlarıyla Türk Yıldızlarının fotoğrafını çekerken kimi de gösteriyi videoya aldı.İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından 30 Ağustos Zafer Bayramı'na ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "30 Ağustos Zafer Bayramımız bu sene de devletimizin şanına yaraşır şekilde kutlanacaktır. İdeolojik saiklerle ve yersiz beklentilerle kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalışanların asılsız açıklamalarına itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz. Birliğimiz, dirliğimiz daim olsun." ANKARA