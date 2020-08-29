Ali Erbaş’tan birlik ve beraberlik vurgusu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Muharrem ayı ve Kerbela hadisesiyle ilgili yazılı açıklamasında "Hicri 61 yılında Hazreti Muhammed'in "cennet gençlerinin efendisi" diye nitelediği torunu Hazreti Hüseyin ile birçoğu Ehl-i Beyt'ten 70 civarında müminin Kerbela'da acımasızca şehit edildi. Müslümanlar'ın Kerbela hadisesini doğru okumaları gerekir. Söz konusu acı hadisenin sebepleri ve sonuçları üzerinde etraflıca düşünerek İslam ümmetinin bugünü ve geleceği için gereken dersleri çıkarmaktır. Kerbela, geçmişten günümüze ırkı, mezhebi, meşrebi ne olursa olsun bütün müminleri acılara gark eden derin bir yürek yarasının adıdır. Kerbela faciasına dair hissettiğimiz acı ve üzüntü, bizleri asla haktan, insaftan ve adaletten ayırmamalıdır. Duygularımız, sözlerimiz ve davranışlarımız, ümmet birliğimizi yakacak yeni acıların kıvılcımı olmamalıdır. "Aşure" diye isimlendirilen günün İslam aleminin birlik ve beraberliğine, insanlığın hidayet ve iyiliğine vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. Öte yandan cuma hutbesinde Kerbela ve 30 Ağustos'a değinildi. Hutbede "30 Ağustos günü milletçe zafere ulaştığımız Kurtuluş Savaşımızda canlarını feda edenleri rahmetle ve minnetle yâd ediyoruz"denildi.