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Köprüsü’nü bakanlık tamamlayacak

Giriş Tarihi: 29.8.2020 ABONE OL
Devlet Bahçeli Köprüsü’nü bakanlık tamamlayacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2016'da MHP'li Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde temeli atılan, ancak 2019 yerel seçimlerinin ardından CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından durdurulan Devlet Bahçeli Köprüsü'nün yapımını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın üstlendiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile projenin 2020 yatırım programına alındığını belirten Bakan Karaismailoğlu, Devlet Bahçeli Köprüsü ile bağlantı yollarının kalan yapım işleri için ihale hazırlıklarını başlattıklarını ve ihalesinin yakın zamanda açılacağını bildirdi. Bakan Karaismailoğlu, "Vatandaşımız hizmet beklerken, particilik kaygısının Adanalı vatandaşlarımıza zarar vermesine izin vermeyiz" diye konuştu. ANKARA
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Devlet Bahçeli Köprüsü’nü bakanlık tamamlayacak
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