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Genel Başkanı 'in peynir fiyatları ile ilgili iddiaları çürütüldü

Genel Başkanı , katıldığı bir televizyon programında Üsküdar'daki peynir fiyatlarının 80 TL'yi aştığını iddia etti. A Haber ekipleri, ittifak ortağı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalan siyasetine alışan Meral Akşener'in iftiralarını ortaya çıkardı.

Giriş Tarihi: 29.8.2020 18:52 Son Güncelleme: 29.8.2020 18:58 ABONE OL
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in peynir fiyatları ile ilgili iddiaları çürütüldü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı bir televizyon programında "Üsküdar'da peynir fiyatlarının 80 TL" olduğu iddiasında bulundu. Meral Akşener'in peynir fiyatlarıyla ilgili iddiasının ardından A Haber ekipleri soluğu Üsküdar'da aldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'peynir' yalanı ortaya çıktı!

FİYATLAR 30-45 TL ARASINDA

Üsküdar'ın meydanındaki çarşıya giden A Haber ekipleri, peynir fiyatlarını araştırdı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "peynir fiyatları 80 TL'ye çıktı" iddiası, Üsküdar esnafı tarafından çürütüldü.

Birçok esnafı gezen A Haber, 30 TL'den başlayan peynir fiyatlarının tavan fiyatının ise 45 TL olduğunu izleyicilerine aktardı. A Haber mikrofonlarına iddiaları değerlendiren esnaf, "45 TL üzerine peynir yok. 80 TL'lik peynir görmedik" ifadelerini kullandı.

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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in peynir fiyatları ile ilgili iddiaları çürütüldü
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