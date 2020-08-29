İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in peynir fiyatları ile ilgili iddiaları çürütüldü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı bir televizyon programında "Üsküdar'da peynir fiyatlarının 80 TL" olduğu iddiasında bulundu. Meral Akşener'in peynir fiyatlarıyla ilgili iddiasının ardından A Haber ekipleri soluğu Üsküdar'da aldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'peynir' yalanı ortaya çıktı!

FİYATLAR 30-45 TL ARASINDA

Üsküdar'ın meydanındaki çarşıya giden A Haber ekipleri, peynir fiyatlarını araştırdı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "peynir fiyatları 80 TL'ye çıktı" iddiası, Üsküdar esnafı tarafından çürütüldü.

Birçok esnafı gezen A Haber, 30 TL'den başlayan peynir fiyatlarının tavan fiyatının ise 45 TL olduğunu izleyicilerine aktardı. A Haber mikrofonlarına iddiaları değerlendiren esnaf, "45 TL üzerine peynir yok. 80 TL'lik peynir görmedik" ifadelerini kullandı.

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