Maltepe'de itfaiyecilere ateş eden 3 şüpheli yakalandı

İstanbul'da 26 Ağustos günü saat 03.00 sıralarında Sancaktepe ilçesi Fatih Mahallesi Kartal Bağlantı Yolu bölgesinde çıkan orman yangınına müdahale etmek üzere olay yerinde bulunan Y.Ö. isimli itfaiye görevlisinin silahla yaralanması sonucu meydana gelen olayla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

YAKALANDILAR

Edinilen bilgiye göre, konuyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince çalışma başlatıldı. Olay yerinden araçla kaçtıkları tespit edilen şüphelilerden tüfekle ateş etme eylemini gerçekleştiren Muhammed Fatih Ç. isimli şahıs ile Ozan K. ve Mahsun Doğukan Ç. isimli şahıslar 27 Ağustos günü Maltepe ilçesi Cevizli Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

ÇALDIKLARI KABLOLARI YAKIP BAKIRLARI ALMAK İSTEDİLER



Olayda kullanılan av tüfeği Muhammed Fatih Ç. isimli şahsın ikametine yakın bir yerde ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Yapılan araştırmalarda konunun orman yangını olmadığı, şahısların çaldıkları bakır tel kabloları plastiklerinin eritilmesi amacıyla ormanlık alanda yaktıkları belirlendi.

"ALKOLLÜYDÜK"



Yakalanan şüphelilerden Muhammed Fatih Ç. isimli şahsın yapılan ilk sorgusunda olay günü alkollü olduklarını ve hedef gözetmeksizin havaya ateş açtığı sırada yaralama olayının meydana geldiğini iddia etti. Konu ile ilgili yakalanan ve adli makamlara sevk edilen şüpheliler hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.