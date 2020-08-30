‘30 Ağustos’u yasakladılar’ demek ecdada hakaret vatana ihanettir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yayımladığı 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajında 'Bayram kutlamasını yasaklıyorlar' goygoyu yapan muhalefete sert tepki gösterdi. İşte Bahçeli'nin mesajı;Şu tarihi gerçeğin hatırlatılıp altının çizilmesi çok önemlidir: 26 Ağustos 1922'de başlayan Büyük Taarruz 26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferi'nin fazilet ve fıtrat bakımından devasa bir adımı, soy ve ruh açısından dev bir ayağıdır. Bizim nazarımızda Malazgirt Zaferi ile Büyük Taarruz ve 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Zaferi aynı kanın aynı damarda, sadece farklı tarihlerde akışından başka bir manaya gelmeyecektir. Boyalı medyanın, köksüz bazı siyasetçilerin "Malazgirt'i kutladılar, 30 Ağustos'u yasakladılar" iftiraları yalnızca ecdada hakaret değil, kesif olarak vatana ve millete ihanettir. Nankör ve namert koalisyonu zillete bulanmıştır. Tarih cahillerinin Türk milletinin zaferleri arasında nifak fidanlığı dikme amaçları, istismar ve inkar üslubuyla şerefli mazimizi, vatan kurtaran elleri öpülesi aziz büyüklerimizi birbirinden ayırma ve koparma alçaklıkları ancak beşinci kol faaliyetidir.