Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan Bağdat Uluslararası Havalimanı'na roketli saldırı düzenlendi. Irak Başbakanlığına bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan açıklamada, Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarına 2 adet katyuşa roketi düştüğü belirtildi. Açıklamada, saldırı sonucu herhangi bir hasarın veya can kaybının yaşanmadığı aktarıldı. Saldırıları herhangi bir taraf üstlenmezken, ABD saldırıların arkasında Iraklı Hizbullah Tugayları'nın yanı sıra İran'a yakınlığıyla bilinen grupların olduğunu iddia ediyor.

Öte yandan Irak'ta son günlerde ABD Büyükelçiliği binasının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'ye ve ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri askerlerinin bulunduğu askeri üslere çok sayıda roketli saldırı düzenlendi. Dün akşam saatlerinde ise Yeşil Bölge'de bulunan boş bir eve 1 adet katyuşa roketi düşmüştü.