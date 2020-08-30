CHP’li başkandan itiraf gibi açıklama: Üzgünüm

Muğla'nın Fethiye ilçesinde polise başvuran bir tatilci, trafikte tartıştığı Fethiye Belediye Başkanı ile korumasının kendisine hakaret ederek otomobiline zarar verdiği iddiasıyla şikayetçi olmuştu.

YAŞANAN OLAYIN DETAYLARI

Edinilen bilgiye göre ilçeye tatile gelen Çağlar Özbakır otomobiliyle trafikte ilerlerken arkasından gelen aracın sürücüsüyle tartışmaya başlamıştı. Bir süre sonra otomobilini kenara çeken Özbakır ile diğer aracı kullanan sürücü ile araçtaki diğer kişi arasında yaşanan tartışma büyüdü. İddiaya göre, Özbakır'a hakaret eden bu iki kişi otomobiline de zarar vermişti.

Özbakır gazetecilere, trafikte tartıştığı kişiye yol verirken yanında duran araçtaki diğer kişinin kendisinin belediye başkanı olduğunu söylediğini kaydetmişti.

Özbakır, trafikte tartıştığı Fethiye Belediye Başkanı ile korumasının kendisine hakaret ederek otomobiline zarar verdiği iddiasıyla şikâyetçi olmuştu. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın 'mala zarar verme', 'hakaret' ve 'tehdit'ten ifade vereceği öğrenilmişti.

Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. CHP'li başkan Alim Karaca olayla ilgili açıklamada bulundu.

Karaca açıklamasında şunları söyledi:

"Dün akşam meydana gelen olayla ilgili olarak bazı yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan haberler, yorumlar olaya neden olan şahsın amacını aşan açıklamaları doğrultusunda yapılmaktadır. Olayla ilgili kutsal değerlerimize hakaret, davranış ve iftiralar yasal alana intikal etmiştir. Olayın oluş ve yayılış şeklinin siyaseten yıpratma amacına yönelik olduğu açıkça görülmektedir.



Soruşturma her alanda görülecek ve tarafımızca özenle takip edilecektir.



Şahsım ve Fethiye'miz bu tür olaylara alışkın değildir. Kişiliğimiz ve karakterimizin, yaşandığı varsayılan olaya uymadığını, Fethiye halkı yakından bilmektedir. Her ne amaçla olursa olsun bu olayın yaşanmış olmasından ziyadesiyle üzgünüm. Ancak şehrimizin huzurunu, Fethiye'mizin onurunu ve güvenliğini korumaya kararlıyız."

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