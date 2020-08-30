Erdoğan’dan 30 Ağustos mesajı: İstiklal ve istikbal mücadelemiz bugün de devam etmektedir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı. Başkan Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:"Bugün, milletçe ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki kardeşlerimizle birlikte Büyük Zafer'in 98. yıl dönümüne kavuşmanın heyecanı içindeyiz. Ülkemizdeki ve dünyanın dört bir yanındaki vatandaşlarımın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı gönülden tebrik ediyorum.1919 yılında Samsun'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde başlatılan kurtuluş mücadelesi, 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile kesin ve kalıcı bir zafere ulaşmıştır.30 Ağustos zaferiyle bu toprakların ezeli ve ebedi vatanımız olduğu tüm dünyaya bir kez daha ilan edilmiştir. Bu zafer, tarihe gömülmek istenen bir milletin küllerinden doğuşunun, şahlanışının, tarih sahnesine yeniden çıkışının ilanıdır.Türkiye'nin istiklal ve istikbal mücadelesi bugün de devam etmektedir. Doğu Akdeniz'den ülkemizi dışlamaya çalışanlarla, bir asır önce vatanımızı işgale yeltenenlerin aynı müstevliler olması elbette tesadüf değildir.Milletimiz nasıl yokluk ve imkânsızlığa rağmen kurtuluş mücadelesini zafere taşımışsa, bugün de Mavi Vatan'daki Sevr heveslerini ve hamlelerini boşa çıkarmakta asla tereddüt göstermeyecektir. Bu husustaki irademizden ve zafere olan sarsılmaz inancımızdan kimsenin şüphesi olmamalıdır.Bu düşüncelerle umhuriyetimizin banisi, Büyük Taarruz'un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle yâd ediyorum.Bin yıldır bu vatanı korumak için hayatlarını feda etmiş tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı, huzurlu ömürler diliyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."