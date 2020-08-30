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'ndan klibi!

Son dakika bilgisine göre , sosyal medya hesabından Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla özel bir video paylaştı. Milli Savunma Bakanlığı, 30 Ağustos özel paylaşmına ders niteliğindeki "Vatanıma göz dikip kılıç çekilmedikçe, Kılıç çekmeyen Türk askeriyiz. Bırakın kışlayı cephede bile, Küfre düşmemiş Türk askeriyiz." ifadeleriyle paylaştı.

Giriş Tarihi: 30.8.2020 10:49 Son Güncelleme: 30.8.2020 11:02 ABONE OL
Milli Savunma Bakanlığı'ndan 30 Ağustos klibi!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın daha önce "30 Ağustos Zafer Bayramı'nda internet sayfamızda asil milletimize bir armağanımız olacak" sözleriyle duyurduğu video, Twitter'dan "Vatanıma göz dikip kılıç çekilmedikçe, kılıç çekmeyen Türk askeriyiz. Bırakın kışlayı, cephede bile küfre düşmemiş Türk askeriyiz" notuyla paylaşıldı.

Son dakika haberi | Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş paylaşım "Kılıç çekilmedikçe..." Video

'ŞU KOPAN FIRTINA TÜRK ORDUSUDUR YARABBİ'

Komandoların 'komando' yemini etmesi, 'Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi' ve 'Kahramanları ölümü' şiirlerini okuması görüntüde yer aldı. Video, yine komandoların, "Ne mutlu Türk'üm diyene. Ezan dinmez bayrak inmez. Şehitler ölmez vatan bölünmez" sözleri ile sona erdi.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan 30 Ağustos klibi!
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