SON DAKİKA! 30 Ağustos Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 30 Ağustos 2020 Pazar Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüsü günlük son durum tablosu…

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkarak tüm dünyaya uzmanları dahi şaşkına çeviren bir hızla yayılım gösteren korona virüs pandemisine ilişkin yurtta ve dünyada son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Türkiye'de de etkilerini sürdürmeye devam eden koronavirüsün ülkemizde ilk vakasının görülmesinden bu yana Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından kişisel sosyal medya hesabı ve Bilim Kurulu Toplantıları sonrası yaptığı canlı yayın açıklamalarıyla corona virüs vaka ve ölü sayılarıyla günlük son durum tablosunu kamuyoyla paylaşmaya devam ediyor. Bu bağlamda günlük olarak ölü ve vaka sayısı başta olmak üzere toplam test, yoğun bakım, entübe, iyileşen hasta sayıları vatandaşlarımızca merak edilerek 30 Ağustos Türkiye'de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu? sorusu üzerinde araştırmalar yapıyor...

SON DAKİKA: TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 30 Ağustos 2020 Cuma Türkiye corona virüsü son durum tablosunu sosyal medya hesabı üzerinden paylaşması bekleniyor. Bakan Koca'nın günlük değerlendirmeleriyle birlikte 30 Ağustos Türkiye günlük vaka ve ölüm sayıları ile günlük tablo paylaşıldığı anda burada olacak…