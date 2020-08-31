‘Erdoğan bizim son şansımız’

'Türkiye Sosyolojisi' anlayışının öncüsü kabul edilen Prof. Cahit Tanyol'un, vasiyet niteliğindeki tarihi mesajnın yer aldığı video kaydı vefatından sonra ortaya çıktı. Geçtiğimiz 11 Ağustos'ta, 106 yaşında hayatını kaybeden Tanyol, öğrencisi Prof. Dr. Ümit Meriç'in, 2018'deki ziyareti sırasında diğer öğrencisi Erkan Çav tarafından kaydedilen görüntüde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletilmek üzere mesajlar veriyor. Tanyol, mesajında "Ben son olarak senin gittiğin yolun doğru olduğuna karar verdim. Senin gibiler olsa Türkiye kurtulur" dedikten sonra, Prof. Dr. Meriç'e hitaben "Şimdi söyleyeceklerimi Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a ilet. Erdoğan'la pek dostluğum olmadı ama onu tanırım. Benim Erdoğan'dan başkasına güvenim yok... Erdoğan Türk milletinin geleceği ve bizim son şansımız, onu kaybedersek Türkiye'yi kaybederiz." şeklinde konuşuyor.Sosyoloji Profesörü, Sosyolog, Akademisyen, Yazar ve aynı zamanda Şair olan Cahit Tanyol'un bu sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletmesi için söylediği öğrencisi Prof. Dr. Ümit Meriç, "Hocamı 2 yıl önce ziyarete gittiğimde bu video çekilmişti. O zamandan bu tarafa sayın Cumhurbaşkanımız ile görüşme imkanımız olmadı SABAH gazetesi aracılığı ile hem kendisine hem Türk halkına duyurmuş olalım. Hocamız Türkiye'nin dış güçlere karşı olan durumlarda aile içi gerginliği bir tarafa bırakıp birleşmemizi söylemişti. Türkiye'nin bu zamanda dış politikasındaki kararlı davranışları, Cumhurbaşkanımızın kararlılığı ile büyük hedeflere ilerleyecek" dedi.Ayasofya açıldı dünyanın her tarafından Müslümanlar ziyarete geldi diyen Prof. Dr. Meriç, "Bu durum bize unutulduğunu zannettiğimiz imparatorluk coğrafyasında bazı değerlerin hala var olduğunu ve yaşadığını gösterdi. Suriye'den kaçan mazlumlar, Filistinliler neden kalkıp bize sığındı. Bunlar Osmanlı Devleti'nin coğrafi olarak devam ettiğinin bir göstergesidir. Bu açıdan Cahit hocamızın 'Erdoğan Türkiye'nin geleceğidir ve onu kaybedersek Türkiye'yi kaybederiz' demesi aslında sayın cumhurbaşkanımızın gelecek vizyonunun çok büyük olduğunu vurgulamak için söylenen söz" ifadelerini kullandı.CAHİTTanyol 1914 yılında Gaziantep'in Nizip ilçesinde doğdu. Adana Öğretmen Okulu (1931), Ankara Gazi Terbiye Enstitüsü Edebiyat Bölümü'nü (1935) bitirdi. Hilmi Ziya Ülken'in de teşvikiyle İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'ne devam etti. 1944'te "Schopenhauer'de Aklın Temeli" adlı bitirme teziyle mezun oldu. Atatürk ve Haydarpaşa Erkek liselerinde felsefe öğretmenliği yaptı. 1946'da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ne sosyoloji asistanı olarak girdi. 1961'de profesör oldu. Öğretim üyeliği ile birlikte Sosyoloji Enstitüsü Müdürlüğü ve bölüm başkanlığı yaparak emekliye ayrıldı. 1991-2003 arasında Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde, Gazetecilik Yüksek Okulu'nda, Yüksek Öğretmen Okulu Eğitim Enstitüsü'nde ve misafir öğretim üyesi olarak dersler verdi.