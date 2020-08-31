FETÖ sanıkları hesap veriyor

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi ve örgütün yapılanmasına ilişkin eylül ayında 21 davada 1084 sanık hakim karşısına çıkacak.

FETÖ'nün hain darbe girişimi sonrası yurt genelinde cumhuriyet başsavcılıklarınca başlatılan soruşturmaların ardından açılan davalardaki yargılamalar sürüyor.

Eylül ayında 4 ilde sanık sayılarıyla öne çıkan ve örgütün bazı kilit isimlerinin yargılandığı 21 dava görülecek. Bu davalarda 1084 sanık yargılanacak.

Darbe girişimine ilişkin sanık sayılarıyla öne çıkan 3, örgütün yapılanmasına yönelik de 18 dava görülecek.

Darbe teşebbüsüyle ilgili davalarda 622, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan açılan davalarda da 462 sanık hakim karşısına çıkacak.

15 Temmuz 2016'da darbecilerin komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde 1 Eylül'de devam edilecek.

Yine anı gün darbe girişimi sırasında FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlerine ilişkin 142 sanığın yargılandığı davaya Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde bakılacak.

1 Eylül'de FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik 43 sanığın yargılandığı dava ise İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

FETÖ'nün Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı açıktan giriştiği ilk operasyon olarak tanımlanan ve MİT Başkanı Hakan Fidan'ın da aralarında bulunduğu bazı kamu görevlilerinin ifadeye çağrıldığı 7 Şubat 2012'deki "MİT kumpası"na ilişkin 34 sanığın yargılandığı dava da 15 Eylül'de İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam edilecek.

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin yayımlanmasıyla ilgili FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 171 sanığın yargılandığı "kaset kumpası" davası ise 29 Eylül'de Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

Eylül ayında görülecek davalardan bazıları şöyle:

1 Eylül

Dava adı: Akıncı Üssündeki eylemlere ilişkin dava (475 sanıklı)

Yer: Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 1-16 Eylül

Saat: 09.30



Dava adı: Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin dava (142 sanıklı)

Yer: Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 1-30 Eylül

Saat: 09.30

Dava adı: FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik dava (43 sanıklı)

Yer: İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 1-4 Eylül

Saat: 10.00



2 Eylül

Dava adı: FETÖ/PDY'nin eğitim yapılanmasına yönelik dava (4 sanıklı)

Yer: Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 2 Eylül

Saat: 10.00



4 Eylül

Dava adı: Büyükelçi Andrey Karlov suikastı davası (28 sanıklı)

Yer: Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 4 Eylül

Saat: 09.30

Dava adı: "FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün saklanmasına yardım" davası (5 sanıklı)

Yer: İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 4 Eylül

Saat: 10.00

Dava adı: Ergenekon davası hakimi Hüsnü Çalmuk'un FETÖ davası (1 sanıklı)

Yer: İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 4 Eylül

Saat: 14.00

Dava adı: FETÖ/PDY'nin eyalet yapılanmasına yönelik dava (4 sanıklı)

Yer: Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 4 Eylül

Saat: 10.00

10 Eylül

Dava adı: Sakarya'da meslekten ihraç edilenlerin yargılandığı FETÖ/PDY davası (11 sanıklı)

Yer: Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 10 Eylül

Saat: 09.50

11 Eylül

Dava adı: FETÖ/PDY'nin polis yapılanmasına yönelik dava (4 sanıklı)

Yer: Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 11 Eylül

Saat: 10.00

Dava adı: Eski Sakarya emniyet müdürleri Mustafa Aktaş ve Ali Bilkay'ın yargılandığı dava (11 sanıklı)

Yer: Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 11 Eylül

Saat: 10.00



15 Eylül

Dava adı: FETÖ'nün "7 Şubat MİT Kumpası" davası (34 sanıklı)

Yer: İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 15-18 Eylül

Saat: 10.00

17 Eylül

Dava adı: FETÖ/PDY'nin finans yapılanmasına yönelik dava (5 sanıklı)

Yer: Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 17 Eylül

Saat: 10.00

18 Eylül

Dava adı: FETÖ/PDY'nin polis yapılanmasına yönelik dava (4 sanıklı)

Yer: Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 18 Eylül

Saat: 10.00

21 Eylül

Dava adı: Adana ve Hatay'da MİT tırlarının durdurulması davası (50 sanıklı)

Yer: Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 21 Eylül

Saat: 10.00

22 Eylül

Dava adı: Kapatılan Altın Lale Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyelerinin yargılandığı dava (34 sanıklı)

Yer: Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 22 Eylül

Saat: 10.00

23 Eylül

Dava adı: FETÖ/PDY'nin Türkiye finans yapılanmasına yönelik dava (43 sanıklı)

Yer: Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 23-24 Eylül

Saat: 10.00



28 Eylül

Dava adı: FETÖ/PDY'nin eyalet yapılanmasına yönelik dava (4 sanıklı)

Yer: Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 28 Eylül

Saat: 10.00



29 Eylül

Dava adı: "Kaset Kumpası" davası (171 sanıklı)

Yer: Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 29 Eylül

Saat: 09.30



Dava adı: FETÖ/PDY'nin mahrem imam yapılanmasına yönelik dava (5 sanıklı)

Yer: Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 29 Eylül

Saat: 10.00



30 Eylül

Dava adı: FETÖ/PDY'nin polis yapılanmasına yönelik dava (6 sanıklı)

Yer: Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 30 Eylül

Saat: 10.00